À 25 jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, le club allemand retrouvait la compétition après la coupure due à la Coupe du monde. Les coéquipiers de Choupo-Moting reprenaient avec un choc contre le RB Leipzig.

Alors que le PSG a repris la compétition le 28 décembre dernier, son adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich, a joué son premier match après la Coupe du monde hier soir. Et pour reprendre, les joueurs de Julian Nagelsmann reprenaient avec un choc contre le RB Leipzig dans le cadre de la 16e journée de Bundesliga. Le début de match est équilibré. Ce sont les Munichois qui vont se procurer la plus grosse occasion avec une frappe de Serge Gnabry qui s’écrase sur le poteau (8e). Les Bavarois vont même se voir refuser un but pour hors-jeu. Sur un coup franc de Joshua Kimmich, De Ligt dévie pour Pavard. Ce dernier centre pour Goretzka qui trompe le gardien de Leipzig. Mais De Ligt était hors-jeu (30e). Plus entreprenant, le Bayern Munich va être récompensé par un but. Sur un centre venu de la gauche de Gnabry, Eric-Maxim Choupo-Moting propulse du torse le ballon au fond des filets pour son 7e but en Bundesliga cette saison (0-1, 37e).

Première pour Yann Sommer avec le Bayern

En seconde période, le RB Leipzig va revenir avec ses meilleures intentions et réussir à rapidement égaliser. Sur une mauvaise relance bavaroise plein axe, Halstenberg jaillit et récupère le ballon avant de le transmettre à Adrien Silva. Le Portugais centre du côté droit de la surface pour la tête plongeante de Szoboszlai, déviée à bout portant par Halstenberg (1-1, 52e) qui trompe Yann Sommer, pour son premier match avec le Bayern. Par la suite, les deux équipes vont se procurer des situations mais sans vraiment se montrer dangereuse. La plus grosse occasion de la deuxième mi-temps a été à l’actif de Laimer mais sa frappe est passé au-dessus (92e). Avec ce nul, le Bayern prend provisoirement cinq points d’avance en tête du championnat. Les coéquipiers de l’ancien numéro 17 du PSG retrouveront le chemin de l’Allianz Arena mardi soir avec la réception de Cologne (13e de Bundesliga) dans le cadre de la 17e journée de championnat.