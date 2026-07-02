Le bel appel du pied de Maghnes Akliouche au PSG

Interrogé par Le Figaro, Maghnes Akliouche s’est montré flatté de l’intérêt du PSG sur ce mercato.

Ce n’est pas encore fait, mais Lee Kang-In ne devrait plus porter la tunique du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le gaucher de 25 ans est attendu du côté de l’Atlético de Madrid qui négocie, de son côté, toujours un transfert avec son homologue parisien. En attendant, Luis Campos a déjà trouvé son successeur en la personne de Maghnes Akliouche. Les sources sont unanimes à ce sujet : le joueur veut venir et Luis Enrique le veut dans son effectif.







Maghnes Akliouche flatté par l’intéret du PSG

Le natif de Tremblay-en-France a d’ailleurs été interrogé sur cet intérêt du PSG dans les colonnes du Figaro. Loin de démentir, Maghnes Akliouche a surtout fait part de sa satisfaction d’être suivi par le meilleur club du monde. « L’intérêt du PSG ? Forcément, c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi ! »

Mais avant toute chose, Maghnes Akliouche veut se concentrer sur son rêve d’enfant, disputer la Coupe du monde avec l’Équipe de France. « J’ai envie de faire une belle Coupe du monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurais l’opportunité. »

Maghnes Akliouche et le #PSG. Sa réponse @Le_Figaro « Forcément, c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi. » #mercato https://t.co/ZEYfPBWiwE pic.twitter.com/FQA6qZLVAy — Baptiste Desprez (@Batdesprez) July 2, 2026

Pour rappel, une fois la vente de Lee Kang-In acté, le PSG dégainera pour Maghnes Akliouche. Lui a déjà dit oui, tandis que l’AS Monaco attend environ 50 millions d’euros dans cette opération.