Quel avenir pour Ibrahim Mbaye au PSG ?

Éliminé du mondial avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye va pouvoir se pencher sur son mercato. Et les intentions du PSG restent encore floues.

Auteur de trois buts et de deux passes décisives en Ligue 1 en 24 rencontres (998 minutes en cumulé) en 2025-2026, Ibrahim Mbaye a su se montrer décisif avec le PSG. Même si oui, la plupart du temps, l’ailier de seulement 18 ans fait encore preuve de beaucoup de déchets dans son jeu. Reste que son potentiel est indéniable, comme on a notamment pu le constater par moment avec le Sénégal lors de la Coupe du monde.

La Premier League à l’affut, toutes les options sont sur la tables

On se rappelle également de sa très bonne prestation du côté de Barcelone où il avait notamment « mélangé Jules Koundé (1-2). Et malheureusement pour le titi, les Lions de la Teranga ont pris la porte en 16es de finale ce mercredi soir devant une Belgique renversante (3-2 après prolongations).



Désormais, Ibrahim Mbaye va pouvoir se pencher sur la suite. Et la suite, cela commence par connaître les intentions du club de la capitale pour la saison prochaine en ce qui le concerne. À ce sujet, plusieurs clubs de Premier League seraient sur les rangs. Ici Paris, anciennement France Bleu Paris, nous indique notamment que Newcastle observe très attentivement ce dossier. Même constat pour Aston Villa, comme on vous l’avait relayé.

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Un avenir incertain et des vacances bien méritées

Ibrahim Mbaye est très attaché au PSG et ne serait pas contre poursuivre son aventure, nous révèle, de son côté, le journaliste Abdel Hamed. Toutes les options sont donc sur la table. Ce que confirme également Ici Paris. Un transfert ou même un prêt sont de réelles options pour le natif de Trappes.

Le titi est d’ailleurs très apprécié en interne grâce à sa mentalité et son attitude irréprochable à l’entraînement. Mais avec les dernières rumeurs en date, il se pourrait que le secteur offensif soit encore plus bouché la saison prochaine. En attendant, Ibrahim Mbaye va pouvoir profiter de vacances bien méritées. IL est attendu de retour pour la reprise le 25 juillet. Et d’ici-là, la situation aura peut-être légèrement évolué.