Le PSG parmi les clubs intéressés pour Eli Junior Kroupi ?

Les rumeurs s’intensifient autour du PSG et des potentielles arrivées. La dernière en date ? La piste menant à la jeune pépite française Eli Junior Kroupi.

Le nom d’Eli Junior Kroupi pourrait animer le mercato estival. Déjà annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, le jeune ailier de Bournemouth intéresserait bien le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’affirme The Independent, qui fait le point sur ce dossier.

Tottenham passe à l’offensive

Selon le média britannique, Tottenham aurait fait d’Eli Junior Kroupi sa priorité pour renforcer le côté gauche de son attaque. Les Spurs, déjà très actifs sur le marché des transferts, souhaiteraient finaliser plusieurs recrues majeures avant le début de leur préparation estivale.

Le club londonien ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. The Independent indique qu’Arsenal et le Paris Saint-Germain suivent également de près la situation du joueur de 20 ans. De son côté, Bournemouth réclamerait plus de 80 millions de livres sterling, soit environ 95 M€, pour envisager un départ de son ailier.

Une concurrence importante

Le quotidien britannique explique que Tottenham est prêt à poursuivre ses investissements afin de renforcer son effectif. Malgré cette volonté, la concurrence s’annonce importante sur le dossier Eli Junior Kroupi.

À ce stade, The Independent ne fait état d’aucune offre du Paris Saint-Germain ni d’un accord entre les différentes parties. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le nom d’Eli Junior Kroupi est associé au club de la capitale. Début juin, le journaliste Santi Aouna révélait déjà que le PSG constituait la destination privilégiée du joueur, malgré l’intérêt de plusieurs clubs.

Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain décidera de passer à l’action. Le montant réclamé par Bournemouth pourrait en effet constituer un frein. Sur le réseau social X, le spécialiste du mercato du PSG @Djaamel_ indiquait lui aussi que le joueur souhaitait rejoindre Paris, tout en précisant que le prix demandé par le club anglais était, selon ses informations, « beaucoup trop élevé pour le moment », ce qui aurait « considérablement refroidi la direction parisienne ».