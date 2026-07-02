Bournemouth jette un grand froid dans le dossier Kroupi

Malgré le recrutement d’un nouveau neuf, Bournemouth ne souhaite pas vendre Éli Junior Kroupi. Le PSG est prévenu.

Après le départ de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain cherche un nouvel avant-centre. Et selon plusieurs sources concordantes en provenance d’Angleterre, les deux Luis auraient jeté leur dévolu sur Éli Junior Kroupi. L’ancien lorientais possède, à leurs yeux, toutes les qualités pour évoluer à Paris et y performer sur la durée. Problème, Bournemouth demande énormément d’argent pour céder sa pépite de 20 ans. On parle ici d’un transfert estimé, à minima, à 100 millions d’euros.

À lire aussi : Le bel appel du pied de Maghnes Akliouche au PSG

Bournemouth ferme la porte pour Éli Junior Kroupi

Sky Sportapporte d’ailleurs quelques précisions à ce sujet. Le média britannique estime, de son côté, que la position des Cherries est claire : aucun départ pour Éli Junior Kroupi n’est à prévoir cet été. La raison ? La direction de Bournemouth veut offrir l’effectif le plus compétitif possible à son nouveau coach Marco Rose. Et l’attaquant de 20 ans est considéré comme l’une des pièces maîtresses de l’équipe.

Spurs are one of several clubs interested in Eli Junior Kroupi of Bournemouth – but any deal is considered highly unlikely 🚨



Sky Sports News understands it would take an astronomical figure to consider a potential sale 💰 pic.twitter.com/9eC6CgvTJu — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 2, 2026

Pourtant, avec le recrutement du buteur uruguayen Alvaro Rodriguez, qui va se conclure autour des 30 millions d’euros, on se demandait si cela n’allait pas ouvrir la porte à un transfert d’Éli Junior Kroupi. Il n’en sera rien selon Sky Sport. Seule possibilité de faire évoluer cette position : poser une offre pharaonique sur la table des négociations. Ce que le PSG ne semble pas du tout disposé à faire.

Comme pour Yan Diomande, les exigences dans ce dossier sont, pour le moment, bien trop élevées. Reste à savoir si le club de la capitale en prendra acte ou si des discussions se lanceront tout de même. Le jeu du mercato en somme.