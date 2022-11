Le Bris : « Le poids de l’événement ne nous a pas inhibés »

Malgré sa défaite contre le PSG ce dimanche après-midi (1-2), le FC Lorient n’a pas démérité et aurait même pu mener dans cette rencontre, le buteur Terem Moffi trouvant la barre cinq minutes après son but égalisateur. Mais après avoir été rejoint au score, le club de la capitale a accéléré pour s’offrir la victoire grâce à une tête de Danilo Pereira. Régis Le Bris, l’entraîneur des Merlus, a aimé l’attitude de son équipe, qui a joué son jeu malgré l’adversaire.

« Dommage qu’on ait fait cette erreur individuelle«

« On a joué notre football. Le poids de l’événement ne nous a pas inhibés. Dommage qu’on ait fait cette erreur individuelle en début de match. Mais l’équipe ne s’est pas désagrégée. Courir après le score n’était pas le scénario qu’on aurait voulu avoir. Le début de deuxième période a été intéressant, avec un superbe but, souligne l’entraîneur de Lorient pour Prime Video. Sur une autre séquence, on aurait pu mener. Après, on a essayé de pousser mais ça n’a pas suffi. On savait qu’on devait réaliser un exploit. On manque encore un peu de confiance dans les trente derniers mètres. Attaquer cette zone demande davantage de maîtrise. C’est notre axe de progression avec de jeunes joueurs. Je les vois avancer. »