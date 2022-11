Cet après-midi, le FC Lorient s’est incliné contre le PSG (1-2) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les Lorientais poursuivent leur mauvaise série avec un quatrième match sans victoire, dont deux défaites de suite. Malgré ça, Vincent Le Goff a tenu à saluer la bonne deuxième mi-temps de son équipe qui aurait pu lui permettre de s’offrir un meilleur résultat à domicile.

« En première mi-temps, on a un peu souffert. On voulait les attendre pour ne pas ouvrir d’espaces. On a réussi à tenir a 0-1, puis on a fait une bonne deuxième mi-temps. On aurait pu obtenir quelque chose, regrette le joueur de Lorient au micro de Prime Video. Franchement, on est déçus cet après-midi, car on a rivalisé. Mais on sait qu’ils sont efficaces, et nous, il nous a manqué un petit truc. »