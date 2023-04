PSG : Le classement de la phase retour qui ne rassure pas

Le PSG se dirige, difficilement vers son onzième titre de champion de France. Loin d’être acquis, ce dernier est encore plus loin lorsque l’on se penche sur le classement de la phase retour de Ligue 1 Uber Eats. En effet, sur cette deuxième moitié de championnat, le club de la capitale est à la peine.

Si le PSG a su s’emparer de la première place au classement en Ligue 1 Uber Eats dès la première journée, le club de la capitale continue de pointer son nez au sommet à l’aube de la 30e journée. Cependant, en entrant dans la fiction, le Paris Saint-Germain plafonnerait à la sixième place, sans même être européen, si la seule phase retour du championnat était prise en compte. Retour à la réalité. Le club de la capitale compte 66 points à la première place, soit six longueurs d’avance sur le dauphin qu’est le RC Lens. Les prochaines échéances pour les Parisiens ? Les deux prochaines rencontres de championnat sur la pelouse de l’OGC Nice puis la réception des … Lensois.

Sur la phase retour, les intérêts sont différents pour les Rouge & Bleu. Le titre n’est pas en jeu, et la course à l’Europe est engagée. Le PSG, en ayant joué 10 rencontres sur la période, compte six victoires, un nul et trois défaites en Ligue 1 Uber Eats. Dans cette phase retour, le Paris Saint-Germain pointe donc à la sixième place sur la phase retour avec 19 points. Un classement dominé par le Stade de Reims, l’OGC Nice, et le MHSC.

Classement Ligue 1 Uber Eats 2022/2023 – Phase retour