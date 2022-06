Le 21 mai dernier, le PSG a terminé sa saison 2021-2022 avec une large victoire – au Parc des Princes – contre le FC Metz (5-0). Un match plein d’émotion, avec l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbapppé, la dernière rencontre d’Angel Di Maria sous le maillot des Rouge & Bleu et la cérémonie de la remise du titre de champion de France, le dixième de son histoire.

Le calendrier 2022-2023 de Ligue 1 dévoilé cette semaine

Les joueurs du PSG sont désormais en vacances et retrouveront le Camp des Loges à partir du 4 juillet afin de commencer la préparation à la défense de son titre. Comme chaque année, les supporters attendent avec impatience de connaître le calendrier de la saison à venir. Du côté des supporters du PSG, les dates des deux Classicos sont les premières regardées. Pour la saison 2022-2023, le calendrier va être officialisé vendredi. Il ne reste donc plus que trois jours avant de connaître la première affiche pour le club de la capitale de la saison.