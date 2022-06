Cet été, le PSG serait à la recherche d’un défenseur central pour venir concurrencer Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Depuis plusieurs jours, le nom de Milan Skriniar – de l’Inter Milan – est annoncé comme piste prioritaire du PSG dans cette optique. Mais le club de la capitale s’intéresserait à un autre défenseur de Serie A.

Matthijs de Ligt sur le départ de la Juventus ?

Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec la Juventus, Matthijs de Ligt est dans l’impasse sur une possible prolongation de contrat avec la Vieille Dame. Les discussions portent sur une extension de bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2026 avec un salaire de 8 millions d’euros. L’international néerlandais serait d’accord sur le montant du salaire, mais ses agents aimeraient que sa clause libératoire – 125 millions d’euros et qui doit monter à 140 millions l’année prochaine – baisse à 70 ou 80 millions d’euros, selon les informations du Corriere dello Sport. Afin de récupérer une belle somme, la Juve pourrait se décider à vendre l’ancien de l’Ajax (22 ans). Dans ce cas-là, il serait dans le viseur d’un très grand nombre d’équipes. Le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Barcelone et le PSG aimeraient s’offrir les services de De Ligt. Pour rappel, le PSG était proche de le signer à l’été 2019 avant que ce dernier ne préfère rejoindre la Juve.