Si la saison 2021-2022 a été décevante sur le plan sportif avec les pertes du Trophée des Champions et de la Coupe de France puis la désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid, les hommes de Mauricio Pochettino sont tout de même entrés dans l’histoire du football français. En remportant le 10e titre de champion de France du club, les Parisiens ont égalé la performance de l’AS Saint-Etienne dans l’Hexagone. Et l’homme fort du PSG a été sans conteste Kylian Mbappé.

» C’est un moment important dans l’histoire du PSG »

Meilleur buteur, passeur et joueur de l’exercice 2021-2022 de Ligue 1, le numéro 7 des Rouge & Bleu est revenu sur cette performance parisienne, via le site officiel du club. « On a toujours dit qu’on voulait entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain et maintenant on fait aussi partie de celle du championnat de France. Personne n’a gagné plus de titres que nous. On est heureux de ce nouvel accomplissement. C’est un moment important dans l’histoire du Paris Saint-Germain.«

L’attaquant de 23 ans a notamment mis en avant la capacité des Parisiens à arracher des victoires dans les ultimes minutes (12 matches remportés après la 90e minute cette saison) : « Ça nous a permis de vite creuser l’écart au classement. Malgré le manque de repères en début de saison dû aux nombreux internationaux présents dans l’effectif, on a réussi à gagner pas mal de matches dans le temps additionnel. On a réussi à créer quelque chose, on ne connaissait pas ce genre de scénario et c’est ce qui nous a permis de nous mettre à l’abri rapidement en championnat. »