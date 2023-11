Le PSG aura un calendrier chargé en ce mois de novembre aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.

Le PSG a parfaitement négocié son retour de trêve internationale. En effet, avec trois victoires en autant de rencontres toutes compétitions confondues (Strasbourg, AC Milan, Brest), le club parisien aura à coeur de poursuivre sa série de victoires en ce mois de novembre. Et de belles affiches attendent les Parisiens, notamment au retour de la prochaine coupure internationale.

Milan, Monaco et Newcastle au programme

Trois matches à domicile et deux à l’extérieur, voici ce qui attend le PSG en ce mois de novembre. Et cela commence dès ce vendredi avec la réception du Montpellier Hérault à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour occuper provisoirement la tête du championnat et préparer au mieux son déplacement périlleux sur la pelouse de l’AC Milan quatre jours plus tard (mardi 7 novembre) dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Par la suite, les champions de France enchaîneront avec un deuxième déplacement d’affilée sur le terrain du Stade de Reims (samedi 11 novembre à 17h). Un adversaire qui avait tenu tête aux Rouge & Bleu la saison passée (0-0, 1-1).

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours (du lundi 13 novembre au mercredi 22 novembre), du lourd attendra le PSG avec la réception de l’AS Monaco dès le vendredi 24 novembre. Le PSG conclura son mois pas une belle affiche au Parc des Princes face à Newcastle en Ligue des champions, programmée le mardi 28 novembre à 21 heures.

Le calendrier du mois de novembre du PSG