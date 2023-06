La passation de pouvoir entre Christophe Galtier et Luis Enrique est attendue depuis plusieurs jours. Et cela pourrait enfin arriver en milieu de semaine.

Malgré un titre de champion de France remporté, Christophe Galtier ne poursuivra pas l’aventure avec les Rouge & Bleu, comme prévu depuis quelques semaines. Après les déceptions en Ligue des champions et Coupe de France ainsi que la pauvreté collective affichée par son équipe sur les différentes pelouses de France et d’Europe, le coach de 56 ans ne sera pas conservé. Cependant, l’annonce de son départ tarde à arriver. Mais d’après les informations du Parisien, « la fin officielle de l’ère Christophe Galtier doit intervenir en milieu de semaine, peut-être mercredi. Il reste désormais uniquement des détails pour mettre fin à l’engagement du technicien français, champion de France 2023. » Les négociations ont abouti à une indemnité de départ de 6M€ pour l’ancien coach de l’OGC Nice.

À voir aussi : Les News PSG du jour : Messi se confie, le dossier Lucas Hernandez, l’Angleterre intéressée par Ayman Kari…

🚨 BREAKING : Le départ de Christophe Galtier devrait être officialisé CE MERCREDI

L’arrivée de Luis Enrique devrait aussi être annoncée cette semaine 🔥🇪🇸



[Le Parisien]@canalsupporters 🎨 pic.twitter.com/h5hPHHwJiF — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 25, 2023

Le contrat de Luis Enrique en cours de finalisation

Et son successeur sera Luis Enrique, comme annoncé depuis une semaine. Libre depuis sa fin d’aventure avec la sélection d’Espagne en novembre dernier, le coach de 53 ans va signer un contrat d’au moins deux saisons, avec possiblement une année supplémentaire en option. « Là encore, il ne reste que quelques adjoints dont il convient encore de finaliser la venue. Sauf contretemps, le PSG table sur une signature cette semaine de l’entraîneur espagnol », précise LP. L’ancien entraîneur du FC Barcelone doit désormais établir le planning de pré-saison avec notamment une tournée au Japon au programme.

Luis Enrique est également en relation permanente avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, notamment pour le recrutement. Toujours selon Le Parisien, les pourparlers dans les dossiers Lucas Hernandez et Lee Kang-In entrent dans la phase finale, après avoir déjà obtenu les accords avec les deux joueurs. Concernant la piste Bernardo Silva, les négociations ne sont pas aussi avancées, même si le Portugais reste la cible prioritaire dans le secteur offensif. Si l’Espagnol pourra compter sur les renforts de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, il devra également réfléchir aux joueurs sur lesquels il ne s’appuiera pas. « En compagnie de l’état-major, Luis Enrique doit établir la liste des joueurs indésirables, notamment parmi les retours de prêts. »