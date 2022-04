Sacré champion de France le week-end dernier face au RC Lens, le PSG travaille déjà sur la saison qui arrive. Alors qu’il est annoncé beaucoup de changements que ce soit sur le banc de touche ou encore au sein de l’effectif Rouge & Bleu. Les arrivées devraient être nombreuses tout comme les départs. Parmi les joueurs cibles, on retrouve Leandro Paredes. L’international argentin ne serait pas retenu par le Paris Saint-Germain en cas de bonne offre et un club serait particulièrement attentif à sa situation.

L’Inter observe du côté de l’Albiceleste

En effet selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Inter serait intéressé par Leandro Paredes et Rodrigo de Paul de l’Atletico Madrid. Les deux argentins seraient sur les tablettes des Nerazzurri mais seulement un pourrait arriver en terre milanaise. Le cas du milieu de terrain du PSG « n’est pas nouveau » selon le quotidien italien qui explique que dans l’esprit des dirigeants du club italien « il y a l’idée de l’associer avec Brozovic » et non de le remplacer comme cela avait été évoqué il y a un an et demi de cela. Paredes est jugé comme « l’un des favoris de longue date » de Marotta, qui le suivait déjà lorsqu’il était en poste à la Juventus. Mais il faudra se mettre d’accord d’un point de vue économique, ce qui ne sera pas une tâche facile…