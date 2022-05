Le Red Bull Neymar Jr’s Five est un tournoi de football à cinq contre cinq. Il réunit tous les talents du monde entier et a attiré plus de 400 000 joueurs issus de plus de 75 pays différents depuis sa création. En France, nous avons nos champions depuis fin août 2021. L’équipe Eighteen Hills a remporté le championnat à l’échelle nationale et se frottera aux autres équipes du monde entier au Qatar le 24 mai 2022.

À cette occasion, Valentin Devillaire, journaliste à Canal Supporters, est allé à la rencontre de ces jeunes du 18e arrondissement de Paris. Dans une vidéo différente de ce que propose notre média, nous nous sommes penchés sur le parcours de cette équipe qui a réussi à rencontrer Neymar Jr sur son propre terrain de quartier. Une interview à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage ! Et n’oubliez pas de vous abonner, c’est important dans notre développement !