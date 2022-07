Depuis plusieurs jours, on explique que Renato Sanches n’a qu’une envie pour son avenir, rejoindre le PSG. Le milieu de terrain portugais (24 ans) a une idée claire pour son avenir mais les négociations entre le PSG et Lille tardent à être bouclées. Même s’il a accordé un bon de sortie à l’ancien joueur du Benfica, Olivier Létang – le président de Lille – ne compte pas brader son joueur à qui il reste encore un an de contrat. Goal indique que la situation dans le dossier du champion d’Europe 2016 « est loin d’être claire. Voire illisible pour l’heure.«

Pas encore d’accord PSG-Renato Sanches

Selon les informations du média sportif, même si Renato Sanches veut rejoindre le PSG, il n’y a pas encore d’accord entre lui et la direction parisienne même si cela « ne devrait pas être trop compliqué à trouver« . Depuis plusieurs semaines, le PSG à fait part à Jorge Mendes – l’agent de l’ancien munichois – de son intérêt pour le milieu de terrain. Même si le contact a été établi entre Lille et Paris, « le club de la capitale n’a pas, pour l’instant, transmis d’offre concrète aux Dogues. » Goal indique que dans l’entourage de Renato Sanches, « les avis oscillent entre l’optimisme et le doute. »

Le Milan toujours dans le dossier

Une source proche du LOSC explique que le PSG ne démontrait « pas un intérêt important pour Sanches« , sachant qu’il a sept ou huit joueurs dans ce secteur. Pour cette dernière, il est peu probable qu’il rejoigne Paris. Milan semblerait en pôle dans ce dossier et « un autre club important a un réel intérêt pour lui« , conclut cette source. Du côté de l’Italie, même si les contacts sont établis depuis janvier, ce dossier s’est refroidi « face à l’absence de positionnement clair du clan Sanches. » Goal indique aussi qu’Olivier Létang et Jorge Mendes ont relancé la piste du Milan. Le média conclut en indiquant que le PSG joue peut-être la montre dans ce dossier afin de faire baisser l’indemnité de transfert de l’international, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2023.