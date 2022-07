Même s’il reste sur deux bonnes saisons sous le maillot de Lens (65 matches, 21 buts), le PSG ne reteindra pas Arnaud Kalimuendo – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 – ce dernier ayant une belle cote sur le marché. Ces dernières semaines, on entendait parler d’un intérêt de Leeds ou encore de l’Inter Milan. Outre ces deux clubs, trois autres seraient venus aux renseignements.

Selon les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports Gozalo, outre Leeds, l’Ajax Amsterdam, l’Atalanta Bergame et Newcastle se seraient renseignés sur l’attaquant du PSG. L’entraineur de Leeds -Jesse Marsh – souhaiteraient recruter un attaquant et pense donc à Kalimuendo. Autre piste étudiée par Leeds, Charles De Ketelaere mais ce dernier se dirige plutôt vers l’AC Milan. Pour lâcher son titi, le PSG attendrait 25 millions d’euros. Newcastle, qui visait Hugo Ekitike, est à la recherche d’un jeune talent afin de soutenir l’attaquant titulaire, Callum Wilson.

Told Leeds, Newcastle, Ajax and Atalanta have all made enquiries to PSG about Arnaud Kalimuendo. Jesse Marsch wants a striker but that won’t be Charles De Ketelaere, who is getting nearer to a Milan move.

