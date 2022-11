Après plusieurs jours d’attente, la Coupe du monde débute demain avec en match d’ouverture Qatar / Equateur. Concernant la France, elle devra attendre jusqu’au 22 novembre pour faire son entrée en lice dans la compétition face à l’Australie. Et à trois jours de cette rencontre, une mauvaise nouvelle est venue du dernier entraînement des Bleus.

Depuis quelques jours, l’équipe de France de Kylian Mbappé a pris ses quartiers à Doha afin de se lancer dans les derniers préparatifs pour la Coupe du monde au Qatar. Avec un groupe privé de quelques joueurs majeurs comme Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Paul Pogba et N’Golo Kanté et avec le récent forfait de Christopher Nkunku, Didier Deschamps a dû bricoler à certains postes pour sa liste des 26 à l’image des présences d’Axel Disasi, Jordan Veretout et Randal Kolo Muani, qui vivent leur premier rassemblement en sélection. Et à trois jours du match face à l’Australie, les nouvelles étaient bonnes ce samedi en milieu d’après-midi. Très incertains pour cette rencontre face aux Australiens, Raphaël Varane et Karim Benzema avaient retrouvé la séance collective avec leurs coéquipiers, après plusieurs jours d’entraînements individuels.

Benzema blessé, inquiétude pour sa participation au Mondial

Mais ce samedi soir, le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, nous rapporte une mauvaise nouvelle concernant l’attaquant Madrilène. Après avoir participé à son premier entraînement collectif lors de ce rassemblement, Karim Benzema est sorti blessé avant la fin de la séance, nous rapporte le média sportif, sans donner plus de précision sur la nature de sa blessure. Une information confirmée par L’Equipe qui rajoute que le joueur de 34 ans est d’ores et déjà forfait face à l’Australie. Des examens médicaux auront lieu dans la soirée. « L’inquiétude est désormais grande autour de l’attaquant du Real Madrid quant à sa participation à la Coupe du monde. » Pour rappel, depuis un mois, le récent Ballon d’Or 2022 a seulement disputé 26 minutes en raison d’un problème musculaire à la cuisse. Une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps qui pourrait se passer de son trio Mbappé-Griezmann-Benzema. En cas de forfait confirmé, les champions du Monde 2018 auront jusqu’à lundi pour pouvoir remplacer l’ancien Lyonnais.

Concernant l’entraînement du jour, le sélectionneur des Bleus a mis en place le même dispositif que la veille. Ainsi, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano étaient présents en défense centrale avec Lucas Hernandez et Benjamin Pavard dans les couloirs. Si les places dans le onze de départ d’Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sont à priori acquises, le rôle d’Antoine Griezmann aura son importance. Le champion du Monde pourrait évoluer dans un rôle de relayeur ou en soutien de l’attaquant de pointe. Avec le forfait acté de Karim Benzema face à l’Australie, la présence d’Olivier Giroud ne fait plus aucun doute. De son côté, Kylian Mbappé retrouvera son couloir gauche tandis qu’Ousmane Dembélé devrait animer le flanc droit.