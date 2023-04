L’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler ces dernières semaines. Ces derniers jours, une rumeur indiquait que l’Argentin demandait une revalorisation salariale pour prolonger au PSG. Un souhait que ne comprend pas Jérôme Rothen.

Lionel Messi ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, il n’a pas encore donné sa réponse à la proposition de prolongation de contrat des Rouge & Bleu. Il est aussi dans le viseur de son ancien club, le FC Barcelone, qui aimerait le rapatrier. D’après les dernières rumeurs, le clan de la Pulga aurait demandé une revalorisation salariale pour rester à Paris. Pour Jérôme Rothen, c’est complètement déplacé.

« C’est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu’il est arrivé »

« C’est complètement déplacé. C’est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu’il est arrivé. Il n’est venu que pour les conditions financières. À Barcelone, on sait très bien pourquoi il est parti. Ils ne pouvaient plus le payer comme ils le payaient. Il y avait un déficit tellement énorme qu’ils devaient s’en séparer. C’est une déception, encore une. Je m’en fous qu’il ait 15 ou 20 passes décisives, s’emporte l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Si tu fais tes passes décisives sur des matchs qui comptent moins que les gros matches, là où on t’attendait, ce n’est pas la même chose. Quand le niveau s’élève en Ligue des champions, rien. En phase de groupes, quand ça été dur contre Benfica et que le PSG n’a pas gagné un match, on n’a pas vu un grand Leo Messi. Contre la Juve, et ce n’était pas la grande Juve, ce n’était pas un grand Leo Messi. Le match qui compte, contre le Bayern Munich, on n’a pas vu un grand Leo Messi.«