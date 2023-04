Ayman Kari est un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Le milieu de terrain faisait partie du groupe Élite du PSG la saison passée. Pour accumuler du temps de jeu et pour s’aiguiser avant de faire son retour dans le club de la capitale, le joueur de 18 ans est parti en prêt à Lorient. Mais le joueur qui a évolué en U19 avec le club parisien n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison.

Un avenir qui s’inscrit ailleurs qu’à Lorient et le PSG ?

Selon un podcast publié par L’Équipe, le clan du joueur n’est pas satisfait du temps de jeu d’Ayman Kari. Appelé à cinq reprises dans le groupe des Merlus, Kari n’a pas eu la chance de fouler une pelouse de Ligue 1. Une situation qui ne plaît pas au joueur. Pour rappel, une année reconductible a été insérée dans le contrat mais une réflexion en fin saison entre le camp de Kari et Lorient sera mené pour voir s’il veut renouveler, ou pas, son prêt pour la saison prochaine. L’Équipe explique que le joueur veut débuter en Ligue 1 et lui et son clan veulent un projet à l’étape zéro où il pourrait progresser. Même si le club breton lui promet du temps de jeu, le joueur pourrait donc ne pas rester à Lorient, ni au PSG, puisque plusieurs clubs européens sont à l’affut pour l’accueillir.