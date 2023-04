L’avenir de Lionel Messi fait la une de l’actualité quotidiennement. Les informations sont contradictoires. Un jour, il veut revenir au FC Barcelone, un autre son choix numéro 1 est de rester au PSG. Loïc Tanzi, journaliste spécialiste des Rouge & Bleu, a fait un point sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors qu’en début d’année 2023, un accord de principe avait été trouvé entre les deux parties pour une prolongation, ces dernières semaines, la tendance était plus à un départ libre et un retour au FC Barcelone. Hier, on expliquait que le choix numéro 1 de la Pulga était de prolonger avec le PSG. Ce mercredi, dans l’Equipe de Greg, Loïc Tanzi a fait un point sur ce dossier.

« Les deux parties se laissent une porte ouverte jusqu’au bout »

Le journaliste explique que la communication autour du PSG et des négociations avec Messi, c’est : « on essaye, on négocie jusqu’au bout. On a trouvé un accord. » Loïc Tanzi estime que ce dossier risque de se terminer sur une séparation en étant ami en disant « on a tout fait jusqu’au bout, il veut retourner à Barcelone ou il veut partir en MLS. » Le journaliste explique que les deux parties se laissent une porte ouverte jusqu’au bout. La seule offre concrète qu’à Messi, c’est celle du PSG. « Le Barça n’a toujours pas pu transmettre son offre. L’Arabie saoudite, pour l’instant, Messi ne veut pas aller. Il attend jusqu’au bout. J’ai vraiment cette impression que la porte reste ouverte côté PSG, mais qu’on prépare sa sortie en disant que Campos a tout fait« , conclut Loïc Tanzi.