Le dossier Moise Kean est compliqué (Romano)

Prêté sans option d’achat au PSG l’été dernier, Moise Kean a réalisé une bonne sous le maillot des Rouge & Bleu (41 matches, 17 buts). L’attaquant italien (21 ans) aimerait poursuivre l’aventure dans la capitale française, le club aimerait aussi le conserver mais ce dossier s’annonce compliqué. Dans un live Twitch, Fabrizio Romano – journaliste italien spécialiste du mercato – a fait un point sur l’avenir de l’ancien de la Juventus. Le PSG était optimiste pour un retour de Kean quand Carlo Ancelotti était sur le banc des Toffes. Mais avec l’arrivée de Rafael Benitez, c’est beaucoup plus compliqué. Ce dernier ne veut pas le laisser partir en prêt.

En ce qui concerne Alessandro Florenzi, qui n’est plus un joueur du PSG depuis le 30 juin, ne devrait pas non plus être conservé par l’AS Roma, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club romain.