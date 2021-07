Cissé : “Navas / Donnarumma ? Je les mettrais en concurrence”

Dans quelques jours, le PSG comptera dans ses rangs deux gardiens de classe internationale avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Un casse-tête pour Mauricio Pochettino qui devra trancher pour savoir qui sera le numéro 1. Djibril Cissé pense à une concurrence saine, même s’il pense que nommer un gardien numéro 1 est la meilleure chose.

“Il y en a toujours un qui est meilleur que l’autre. Pour moi, pour le bien de l’équipe et pour gagner des titres et d’enfin essayé de soulever la Ligue des Champions, je pense que le meilleur gardien doit jouer. Après, il y a une question d’expérience du côté de Navas qui est peut-être plus forte que celle de Donnarumma, assure l’ancien attaquant dans l’Equipe d’Estelle. Je les mettrais en concurrence mais après on sait que ce n’est pas possible parce qu’il y a un numéro 1 et un numéro 2 depuis le début de la saison. Le poste de gardien est un poste où le mental joue beaucoup. Je mettrai une concurrence seine même s‘il faut quand même un vrai numéro 1.”