Rothen ne pense pas que le problème de Mbappé soit tactique

Ce matin dans l’Equipe, Louis van Gaal n’a pas hésité à taper sur la France, le Portugal, Kylian Mbappé ou bien encore Neymar. Sur le numéro 7 parisien, l’ancien entraîneur du FC Barcelone estime qu’il n’est pas encore au plus haut niveau d’un point de vue tactique. Mais pour Jérôme Rothen, le problème de l’international français n’est pas là.

“Sur son positionnement, je pense qu’il ne doit pas être à gauche dans un 4-2-3-1. Il ne peut pas jouer là parce que ça demande beaucoup d’efforts. Il faut lui donner de la liberté dans l’axe. Il a raté des occasions lors de l’Euro et ça, c’est une question de confiance, et surtout d’état d’esprit. Il a voulu imposer un changement de statut avant la compétition. Je pense que c’est juste un problème d’ego, lance l’ancien Parisien sur RMC. Il en a pris plein la tronche et ça va continuer. Tout le monde va le regarder différemment. Mais s’il retrouve de la simplicité et de l’humilité, on ne parlera plus des problèmes tactiques ou techniques évoqués par Van Gaal.”