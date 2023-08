Dans un certain flou quant à son statut au PSG, Marquinhos a été annoncé sur le départ au cours des dernières semaines. Des rumeurs fermement démenties par son frère et agent.

Affichant un niveau plutôt moyen depuis de longs mois, Marquinhos voit son statut être remis en question en ce début de saison. Face à Lorient lors de la première journée, Luis Enrique avait, par exemple, décidé de se passer de ses services. Le Brésilien conservera toutefois bel et bien son brassard de capitaine après décision de ses coéquipiers.

🚨 Le frère de Marquinhos suite aux rumeurs de départ ❌



« Pas vrai, on reste ici à 100% » pic.twitter.com/Z4ri15EPLy — Al Ittihad FR 🇫🇷 (@al_IttihadFR) August 18, 2023

Marquinhos parti pour rester

Alors, est-ce qu’un départ, dix ans après, est réellement envisageable ? Pour l’heure, aucun signe ne démontre que le PSG souhaite se séparer de son joueur. Surtout qu’il a prolongé jusqu’en juin 2028 il y a quelques semaines de cela. Des rumeurs faisant état d’un intérêt en provenance d’Arabie Saoudite ont pourtant circulé. Mais il n’est définitivement pas question d’un départ cet été pour Marquinhos. C’est, du moins, ce qu’a expliqué son frère et agent, Luan, via un post sur ses réseaux sociaux. « Pas vrai, on reste ici à 100%. » De quoi faire taire les rumeurs ?