Lorient / PSG – les notes des joueurs parisiens

Cet après-midi, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Moustoir pour y défier le quatrième de Ligue 1, Lorient. Après une première mi-temps plutôt maîtrisée, le PSG a réussi à marquer par l’intermédiaire de Neymar (0-1, 9e), qui s’est offert son onzième but de la saison en Ligue 1 de quoi lui permettre de revenir à hauteur de Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs.

En seconde période, Lorient est revenu avec des meilleures intentions et a réussi à égaliser par l’intermédiaire de Terem Moffi (1-1, 53e). La défense parisienne n’étant pas exempte de tout reproche sur cette action. Un but qui revigore les Bretons qui poursuivent leur domination avec une action qui aurait pu même prendre l’avantage mais la tentative de Moffi s’écrase sur la barre de Gianluigi Donnarumma (58e). Deux actions qui réveillent le PSG. Les Parisiens se procurent quelques situations sans vraiment se montrer dangereux. Il faut attendre la 81e minute pour voir les Parisiens reprendre les commandes. Après un premier corner bien tiré par Kylian Mbappé, c’est Neymar qui se charge du deuxième coup de pied de point de l’autre côté. Le Brésilien trouve parfaitement Danilo Pereira qui propulse le ballon au fond des filets, son premier but de la saison. Plus rien ne sera marqué, le PSG poursuit sa série d’invincibilité en Ligue 1 (23 matches, 18 victoires et 5 nuls) pour reprendre cinq points d’avance sur son dauphin, Lens.

Les notes de la rédaction de CS : Donnarumma 5- Hakimi 4.5, Ramos 5.5, Marquinhos (c) 6,5 Nuno Mendes5,5 – Verratti6, Danilo7, Vitinha 5- Neymar 7- Ekitike5, Mbappé5,5