Le groupe du PSG pour défier Lens avec plusieurs absents

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Lens dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Un choc entre le premier et son dauphin, qui pourrait permettre au club de la capitale de faire un pas important vers le titre de champion de France. Ce vendredi soir, Christophe Galtier a dévoilé son groupe avec six absents.

Après deux revers de suite dans son antre, le PSG va retrouver le Parc des Princes demain soir avec la réception de Lens dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Rouge & Bleu prendraient neuf points d’avance sur leur adversaire du soir. Un bon matelas d’avance pour s’offrir le 11e titre de champion de France de son histoire. Pour cette rencontre, Christophe Galtier va devoir faire sans six joueurs. Les blessés de longue date, Neymar, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, qui ne rejoueront pas de la saison, Renato Sanches, Timothée Pembélé et Marco Verratti. Le coach du PSG pourra tout de même compter sur le retour de Juan Bernat dans son groupe, l’Espagnol ayant repris l’entraînement ces derniers jours après avoir déclaré forfait pour le match à Nice en raison de douleurs à la cheville droite.

Le groupe du PSG pour Lens