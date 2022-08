Alors que le nom de Bernardo Silva a été avancé comme étant l’une des cibles du PSG pour cette fin de mercato, les derniers échos sur ce dossier ne vont clairement pas dans le sens d’une arrivée du Portugais à Paris.

Et si le PSG frappait un grand coup en cette fin de fenêtre estivale des transferts ? Après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches en attendant celle probable de Fabian Ruiz, le club de la capitale souhaiterait renforcer la partie offensive de son entrejeu en enrôlant Bernardo Silva à Manchester City. L’information a été dévoilée la semaine dernière par le journaliste de FootMercato SantiFM. Selon lui, Paris serait disposé à passer à l’offensive dans ce dossier dont le montant d’une opération serait compris entre 80 et 85 M€. Également dans le viseur du FC Barcelone, l’ancien joueur de l’AS Monaco serait disposé à quitter Manchester City en plus de ne pas être opposé à l’idée d’un retour en Ligue 1.

Les rumeurs ne se sont pas arrêtées en si bon chemin dans ce dossier. Ce mercredi en fin d’après-midi, le journaliste du Times Duncan Castle confirmait l’intérêt parisien à l’égard de Bernardo Silva. Surtout, il indiquait dans son article que le PSG était disposé à formuler une proposition à hauteur de 70 M€ pour racheter les trois dernières années de contrat de Bernardo Silva à Manchester City. Un terrain d’entente est-il trouvable entre les deux clubs, et ce alors que le FC Barcelone semble s’être mis en retrait sur le dossier au cours des derniers jours ?

En Espagne et en Angleterre, on voit Bernardo Silva rester à Manchester City

La réponse pourrait bien commencer à être connue et tendre vers la négative. La raison est simple : les derniers échos parus dans la presse sur ce dossier vont clairement dans le sens d’un maintien de Bernardo Silva dans l’effectif des Citizens, ce que Pep Guardiola appelait de ses voeux tout récemment en conférence de presse. « Je veux que Bernardo Silva reste à Manchester City, à 100%. Il est spécial. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il sait à quel point nous l’aimons et le voulons avec nous, à quel point nous l’apprécions. Mais je ne sais pas ce qu’il va se passer », indiquait alors le technicien catalan.

Ce vendredi, le journaliste de Mundo Deportivo Ferran Martinez affirme que tout conduit à penser que Bernardo Silva restera à Manchester City cette saison, sauf surprise. Cette information rejoint celle dévoilée la veille par le média anglais The Athletic, qui indiquait alors que l’international portugais était prêt à rester au sein du club anglais cette saison et à abandonner son projet de quitter le club cet été. Autant dire que la tendance ne va donc clairement pas dans le sens d’une arrivée de Bernardo Silva dans l’effectif du PSG d’ici au 31 août en l’état, malgré la volonté annoncée du club de formuler une proposition. Mais comme on dit en période de mercato, il ne faut jamais dire jamais…