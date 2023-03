Presnel Kimpembe opéré avec succès

Victime d’une rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe a passé la première étape avec succès dans son long processus de guérison.

Presnel Kimpembe vit la pire saison de sa carrière. Déjà privé des terrains pendant plusieurs mois en raison d’une gêne au tendon d’Achille, le défenseur du PSG a rechuté face à l’OM le week-end dernier et souffre cette fois-ci d’une rupture du tendon d’Achille droit. Une blessure qui met un terme à sa saison 2022-2023 et qui prendra du temps à guérir. Selon L’Equipe, le Titi sera absent jusqu’à l’automne prochain.

« Les guerriers reviennent toujours plus forts »

Et ce mardi, via ses réseaux sociaux, Presnel Kimpembe a confirmé que son opération s’était bien passée et va donc pouvoir entamer sa longue période de rééducation. « Un grand 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 pour tous vos messages de soutien. Un grand merci à tout le staff médical du PSG et au Professeur James Calder. Les guerriers reviennent toujours plus forts… », a notamment posté sur ses réseaux sociaux le numéro 3 des Rouge & Bleu, qui a reçu le soutien de ses coéquipiers.

Interrogé par nos soins, Alex B, Kiné-Ostéopathe, nous a donné des détails sur la période d’indisponibilité pour ce type de blessure : « Il va être sous attelle six semaines puis de nouveau six semaines pour recouvrir une marche sans compensation (talonnette). Il aura ensuite trois mois rééducation derrière pour une reprise de course. En fonction de sa vitesse de récupération il pourrait reprendre la compétition au mieux dans six ou sept mois. » Désormais, Christophe Galtier devra réfléchir à la construction de sa défense en prenant en compte l’absence du Français jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023.