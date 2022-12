Le onze du PSG pour affronter le Paris FC

C’est le retour du PSG après de nombreuses semaines de pause et affronte le Paris FC à 11H30. Ce match amical va permettre à Christophe Galtier et ses joueuers de reprendre le rythme après des vacances forcées avec la Coupe du Monde. Le club de la capitale a dévoilé son onze et malgré l’absence des mondialistes, celui-ci reste compétitif avec les présences de joueurs comme Sergio Ramos, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Nordi Mukiele Marco Verratti et Hugo Ekitike. À noter la présence de jeunes titis comme El Chadaille Bitshiabu, Ismael Gharbi et Ilyes Housni. Ce match sera à suivre uniquement sur la chaîne Premium du PSG ou alors sur le Twitch du club.

Le XI Parisien : Rico – Mukiele Bitshiabu, Sergio Ramos, Bernat – Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanches – Gharbi, Housni, Ekitike

Les remplaçants du PSG : Lavallée, El Hannach, Muntu Wa Mungu, Zaïre-Emery, E. Mbappé, Kari, Adonis