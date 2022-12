Le Maroc d’Achraf Hakimi s’est incliné (2-0) face à l’Equipe de France de Kylian Mbappé. Une désillusion pour les Lions de l’Atlas, malgré leur parcours historique. Si le groupe de Walid Regragui disputera ce samedi 17 décembre (16h) la petite finale de ce Mondial face à la Croatie, Hakimi peut également compter sur un de ses coéquipiers au PSG pour relativiser.

Dans la foulée de la qualification des Bleus pour la finale de cette Coupe du Monde 2022, Sergio Ramos a eu une pensée particulière pour son coéquipier en club Achraf Hakimi. C’est par le biais des réseaux sociaux que le numéro 4 du PSG a laissé un message au latéral droit parisien : « Aujourd’hui est un triste jour, mais demain tu te rendras compte que vous avez écrit l’histoire. Tête haute mon frère. Félicitations« .

Story Instagram @sergioramos

En effet, l’histoire a été écrite par Hakimi et ses coéquipiers du Maroc. Les Lions de l’Atlas, pour la première fois de leur histoire ont dépassé les huitièmes de finale, se hissant jusqu’en demi finale avec des victoires tout aussi historique que le parcours face à la Belgique, l’Espagne et le Portugal. Le Maroc devient par ailleurs la première nation africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde. De son côté, l’Equipe de France affrontera l’Argentine ce dimanche 18 décembre lors de la finale. Une performance qui peut s’avérer tout aussi historique en décrochant un deuxième sacre mondial consécutif. Leo Messi, de la partie, aura l’occasion lui de soulever sa première Coupe du Monde. Autrement dit, le Parc des Princes accueillera, comme en 2018, quoi qu’il arrive, le plus beau trophée du monde du football.