PSG / Lorient – les notes des Parisiens

Pour la 9e fois en 2023, le PSG s’est incliné. Et les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois sombré au Parc des Princes face au FC Lorient (1-3).

Décidément, le PSG n’arrive même pas à s’assurer tranquillement le dernier objectif de sa saison. Fort de huit points d’avance en tête du championnat avant cette 33e journée de Ligue 1, le club parisien a redonné un petit espoir à ses poursuivants après une nouvelle prestation désastreuse face au FC Lorient (1-3). La neuvième défaite de la saison et la troisième au Parc des Princes sur les quatre derniers matches disputés à domicile. Et une nouvelle fois, les Parisiens ont montré un visage déplorable.

Les notes des Parisiens : Donnarumma 4 – Hakimi 0 , Ramos 3.5, Marquinhos 3, Bernat 3 – Verratti 3, Danilo 4, Vitinha 3, Ruiz 3 – Soler 3 – Messi 3, Mbappé 4

Le fait du match : le carton rouge d’Achraf Hakimi

Titulaire dans le couloir droit de la défense à quatre, Achraf Hakimi a un rôle prépondérant dans cette nouvelle défaite du PSG à domicile. Avec un manque d’intelligence criant sur deux situations, le Marocain a été sanctionné de deux cartons jaunes (5e et 20e) pour des fautes plus qu’évitables dans le camp adverse. Une expulsion qui a obligé ses partenaires à évoluer à 10 pendant plus de 70 minutes et qui change la physionomie du match.

La déception du match : Marco Verratti poursuit sa saison désastreuse

De retour dans le onze de départ, Marco Verratti fait partie des cadres qui ont sombré sur la pelouse du Parc des Princes à l’image de Marquinhos et Lionel Messi. L’international italien a perdu de sa magie et a souvent été pris de vitesse par les attaques lorientaises à l’image de son carton jaune pour une semelle. Comme souvent, il a eu une grosse activité dans l’entrejeu (143 ballons touchés, 91% de passes réussies) mais il s’est montré nerveux et n’a pas réussi à créer du danger.

Les chiffres à retenir

Pour la neuvième fois en 2023, le PSG s’est incliné. Un chiffre dramatique pour une formation qui avait des objectifs élevés en début de saison. De plus, les Parisiens ont subi leur troisième défaite sur les quatre derniers matches à domicile. Et pour la première fois de l’ère QSI, Paris a perdu un match à domicile en Ligue 1 en encaissant au moins trois buts. Des chiffres qui prouvent une nouvelle fois la saison 2022-2023 très compliquée vécue par les Rouge & Bleu.