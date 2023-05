Négociation entamée entre le PSG et Mourinho ?

Le PSG réalise sa pire saison depuis l’arrivée de QSI à sa tête. Sur le terrain et en dehors, il s’est passé beaucoup de choses. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, Christophe Galtier ne devrait plus être sur le banc parisien ma saison prochaine. Plusieurs noms ont été avancés. Le PSG serait passé à l’action avec l’une de ses cibles.

Le PSG a encore cinq matches pour s’offrir le titre de champion de France. Avec cinq points d’avance sur Marseille, les Parisiens n’ont plus le droit à l’erreur. Même s’il remporte le titre, le 11e de l’histoire des Rouge & Bleu, Christophe Galtier ne sauverait pas sa place. Après des débuts tonitruants, son équipe a vite baissé de pied et proposé un jeu indigne de son talent. Elle a été éliminée en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de France. Même s’il a encore un an de contrat avec les Rouge & Bleu, l’ancien coach niçois ne devrait pas vivre de deuxième saison sur le banc parisien. Plusieurs noms ont été avancés pour le remplacer comme Julian Nagelsmann, Thiago Motta ou encore José Mourinho.

José Mourinho attiré par le PSG

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait entamé des négociations avec le Special One. « S’il n’est plus accompagné de la même aura que par le passé, ce profil plaît en interne, pour plusieurs raisons, et notamment la capacité du Portugais à assumer son autorité face aux joueurs. » Le média footbalistique explique que si des discussions ont été entamées entre l’entraîneur et les dirigeants parisiens, ce n’est pas le cas entre le PSG et l’AS Roma, club avec lequel Mourinho est lié jusqu’en juin 2024. « Cela ne signifie pas que c’est lui qui débarquera cet été, mais il est envisagé comme une véritable solution. » De son côté, José Mourinho est attiré par le PSG, où il pourrait redonner un gros coup de projecteur à sa carrière. Christophe Galtier sait qu’il n’a quasiment aucune chance de poursuivre l’aventure au PSG au-delà de cette saison.