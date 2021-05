Le Parisien fait le point sur le dossier Mauricio Pochettino

Depuis 24 heures, des rumeurs de départ de Mauricio Pochettino seulement six mois après son arrivée au PSG pullulent dans la presse britannique ou espagnole. Du côté de la France, RMC assure que le PSG ne compte pas se séparer de son entraîneur et compte sur lui la saison prochaine. Ce jeudi soir, Le Parisien fait le point sur ce dossier. Le quotidien francilien indique que selon ses informations, Mauricio Pochettino et Tottenham discute bien d’un retour de l’Argentin. Ce dernier ne fermerait pas la porte à cette possibilité. “Il serait déçu de ses cinq premiers mois dans la capitale, avec en particulier une relation tourmentée avec Leonardo” même si au sein du club, “aucun joueur n’a été averti d’un départ par l’intéressé lui-même ou par la voix d’un membre de l’état-major.” Au sein du club, il n’y a pas de sujet Pochettino assure Le Parisien. “À aucun moment « Poche » n’a fait part d’une volonté de se défaire de son contrat. D’ailleurs, lundi, il travaillait encore avec les dirigeants aux contours de l’équipe de la saison prochaine” avec notamment avec une piste érigé en priorité, celle menant à Achraf Hakimi. Pour le PSG son départ est jugé comme impossible conclut le quotidien francilien.