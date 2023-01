Le Pays de Cassel souligne la grande classe du PSG

Hier soir, le PSG a surclassé le Pays de Cassel en seizièmes de finale de Coupe de France (0-7). À l’issue de la rencontre, les Parisiens ont pris du temps pour échanger avec les joueurs amateurs, signer des autographes ou échanger des maillots.

Le PSG poursuit sa saison en Coupe de France après son très large succès contre l’équipe de Régional 1, l’US Pays de Cassel (0-7). Au sein de cette formation, plusieurs joueurs sont fans des Rouge & Bleu, certains faisant même partie du Collectif Ultras Paris. À l’issue de cette rencontre, les joueurs du PSG ont pris le temps de discuter avec leur adversaire du soir, accordant des autographes et échangeant même des maillots. Gabriel Bogaert, directeur sportif du club nordiste, a expliqué avoir discuté avec le PSG la semaine avant le match afin de faire des surprises aux joueurs amateurs.

« Le PSG a été classe du début à la fin »

« On était en discussions avec le PSG toute la semaine pour faire des surprises aux joueurs et là, ils ont eu l’occasion d’aller à la sortie des vestiaires pour récupérer des maillots, faire des photos, des autographes. Ce sont des choses qu’ils (les Parisiens) ne font jamais dans les autres clubs. Le PSG a été classe du début à la fin, ils nous ont respecté sur le terrain, félicite le dirigeant auprès de RMC Sport. Ils ont envoyé des salariés faire des vidéos dans notre village pour les diffuser sur leur site internet, ils ne l’avaient jamais fait. La soirée est parfaite. Rien que de les voir sortir des vestiaires, c’est impressionnant, ce sont des athlètes. On a quand même des beaux bébés mais là c’est monstrueux. […]C’est ça la magie de la Coupe, c’est que ces joueurs de petits clubs comme le nôtre puissent rencontrer les plus grandes stars du monde. »