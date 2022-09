Le PSG met aux enchères cinq maillots dédicacés

Chaque année, une grande vente aux enchères à lieu à New York mettant en avant des pièces portées par des membres iconiques du sport mondial. Et cette fois-ci, le Paris Saint-Germain y prendra part avec cinq lots exceptionnels dont les ventes seront intégralement reversées au fond de dotation du club.

Messi, Neymar et Mbappé en figures de proue

Ainsi, via un communiqué publié sur son site officiel, le club de la capitale nous indique qu’il participera à la vente aux enchères The Goat’s : Icon of Sports, qui a lieu, en ligne, du 19 au 29 septembre prochain. Aux côtés de lots tels que ceux de Michael Jordan ou Lebron James, cinq maillots du PSG seront également présents. Cinq tuniques portées et signées par Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le PSG expose : « »Le maillot domicile de Kylian Mbappé, floqué en mandarin à l’occasion du nouvel an chinois, porté en match et autographié par le joueur, Le maillot domicile de Lionel Messi, floqué en mandarin à l’occasion du nouvel an chinois, porté en match et autographié par le joueur, un maillot extérieur floqué et signé par Lionel Messi, un maillot extérieur floqué et signé par Neymar Jr, un maillot extérieur floqué et signé par Kylian Mbappé. » Le club précise en outre que « Les recettes de ces cinq lots seront reversées au fond de dotation Paris Saint-Germain qui soutient et mène des missions d’intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, sportif ou social, en vue d’aider les jeunes en France et à l’international. «