Le point médical du PSG avant la réception de Bordeaux

Ce dimanche à 13 heures (Canal Plus Sport et Prime Video), le PSG retrouvera la Ligue 1 avec la réception des Girondins de Bordeaux, dans le cadre de la 28e journée du championnat. Après l’humiliante élimination en Ligue des champions, les Rouge & Bleu seront dans l’obligation de renouer avec la victoire afin de se rapprocher officiellement de leur 10e titre de champion de France de leur histoire.

Et pour cette rencontre face à la lanterne rouge de L1, Mauricio Pochettino devra se passer de quelques joueurs. En effet, dans un point médical publié ce samedi après-midi, le club de la capitale a indiqué que Sergio Ramos, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Ander Herrera et Angel Di Maria seront indisponibles pour cette rencontre. Concernant l’Argentin, il souffre d’une lésion aux ischio-jambiers et un nouveau point sera fait dans 72 heures. Pour rappel, Marco Verratti sera suspendu pour ce match. Voici ci-dessous les détails du point médical des Rouge & Bleu.

Le point médical du PSG