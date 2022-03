Après la nouvelle déconvenue en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche avec la réception des Girondins de Bordeaux, à l’horaire inhabituel de 13 heures (Canal Plus Sport et Prime Video). Et à la veille de cette rencontre comptant pour la 28e journée de championnat, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Mauricio Pochettino – va se présenter en conférence de presse depuis le Camp des Loges ce samedi à partir de 13 heures.

Un point presse à suivre ici en live. Sans surprise, l’Argentin répondra à de nombreuses questions sur la piteuse élimination parisienne en Ligue des champions.