Pochettino : « On comprend la déception de nos supporters »

Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Canal Plus Sport et Prime Video), le PSG accueille les Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Quelques jours après l’échec en Ligue des champions, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Sans surprise, le coach parisien a été longuement questionné sur la nouvelle déconvenue parisienne sur la scène européenne. Extraits choisis.

L’état du groupe après la défaite face au Real Madrid (PSG TV)

« Les joueurs sont déçus, ils se sentent mal. On est vraiment déçus car on voulait gagner la Ligue des champions. Ce sont des moments difficiles pour tout le monde mais désormais on doit se concentrer sur le match face à Bordeaux (…) On doit être professionnels et donner le meilleur de nous-mêmes pour faire une bonne performance face à Bordeaux et remporter les trois points. »

La déception des joueurs et des supporters

« Les joueurs sont déçus, tout le monde dans le club a connu une déception, une douleur forte. Les derniers jours ont été difficiles. Dans ce type de situations, il n’y a pas beaucoup de repos et d’énergie. La responsabilité est énorme pour finir de la meilleure manière le championnat et gagner le match de demain. On comprend la déception de nos supporters. »

Comment motiver les joueurs offensifs ?

« Il ne faut pas séparer l’ensemble de l’équipe qui est touché par cette déception. Il faut retrouver cette motivation pour le championnat et gagner le 10e titre, ça doit être une motivation pour aller de l’avant. Il faut aussi avoir cette responsabilité dans les jours et les matches à venir. »

Le plus gros échec de sa carrière d’entraîneur?

« Comment je me sens ? Pas bien. J’ai un certain mal-être. Quand on analyse l’élimination, on a très été bien chez nous et 60 minutes chez eux où on était supérieurs. Je vis ça mal, je ne me sens pas bien, j’ai de la rage, j’exprime un mal-être. Je sais qu’il y a une responsabilité pour penser au championnat et pour gagner ce 10e titre. Mais, cela ne signifie pas que je ne suis pas fort. Je me sens fort pour les prochaines échéances. C’est difficile de dormir la nuit, mais il y a la responsabilité de penser au championnat. »

Comment motiver l’ensemble du groupe dont les jeunes ?

« C’est une question collective pour retrouver cette motivation, on a une responsabilité en portant ce maillot. Pour demain, c’est important d’aller chercher cette envie et cette force pour gagner. Même si une victoire demain ne sera pas une consolation par rapport à Madrid. Il y aura des jeunes dans le groupe demain, mais c’est aussi important que les autres joueurs puissent être sur le terrain pour éliminer cette frustration. »

Dix secondes entre le 2e et 3e but du Real, une faillite mentale ?

« Si on analyse le match jusqu’à la 60e, on était supérieurs et personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. On a regardé le match plusieurs fois. En revoyant les images, je ne comprends pas pourquoi on n’a pas sifflé faute sur Donnarumma. Ensuite, tout s’est enchaîné, c’est sûr que c’est un impact psychologique important. Là où il y a mea culpa, c’est qu’on n’a pas su gérer ces moments de difficulté. »

L’état d’esprit des gardiens après ce match

« Il y a de la déception chez les deux gardiens. Ce sont deux grands gardiens qui sont déçus. Keylor a aussi montré son soutien à Gigio et à l’ensemble de l’équipe. Les joueurs qui ne jouent pas, ils participent aussi à la compétition. Keylor a montré son soutien. »

Un regret d’avoir brisé l’alternance des gardiens ?

« Non, ce n’est pas une question de confiance, c’était un choix. Je ne pense pas que quelque chose se soit brisé On doit toujours prendre des décisions dans le foot en se basant sur certains critères et des informations. On peut comprendre qu’après une défaite, il y a des choses qui auraient pu être d’une façon différente. On peut toujours faire des analyses après les matches. Celui qui prend des décisions, prend aussi des risques pour que ce type de situations puisse arriver. »