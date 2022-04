Alors que le PSG est très proche de remporter son 10e titre de champion de France, les dirigeants parisiens préparent déjà la saison prochaine avec de nombreux changements attendus dans l’effectif aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Si Paul Pogba et Ousmane Dembélé sont les noms les plus souvent associés aux Rouge & Bleu, un autre international français serait également dans le viseur du club de la capitale. D’après les dernières informations de Foot Mercato, datant du 6 avril dernier, le PSG est intéressé par un retour de Christopher Nkunku, formé au club et vendu au RB Leipzig pour 12M€ en 2019. Le polyvalent joueur de 24 ans réalise une saison stratosphérique en terme de statistiques avec 30 buts et 20 passes décisives en 45 matches disputés lors de cet exercice. Courtisé par de nombreux clubs européens, le Français pourrait finalement rester chez le club allemand, d’après les propos du président du club, Oliver Mintzlaff, au micro de Sky Sport et rapportés par L’Equipe.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises (…) Nkunku sera à nouveau notre joueur la saison prochaine. Dans le football, personne n’est invendable. Il était déjà l’un de nos meilleurs joueurs lors de la première moitié de saison, même si, comme chacun sait, celle-ci ne s’est pas très bien déroulée. Sous la direction de Domenico Tedesco, il a franchi une nouvelle étape dans son développement et il continuera à le faire la saison prochaine. »

Reste à savoir si ce discours sert à augmenter les enchères autour de Christopher Nkunku (sous contrat jusqu’en 2024). Toujours selon FootMercato, le PSG serait prêt à étudier une offre de plus de 70M€ pour rapatrier son joueur, trois ans après son départ.

Statistiques 2021-2022 de Christopher Nkunku*

Bundesliga : 30 matches disputés (2.398 minutes) – 17 buts et 15 passes décisives

: 30 matches disputés (2.398 minutes) – 17 buts et 15 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (531 minutes) – 7 buts et 2 passes décisives

: 6 matches disputés (531 minutes) – 7 buts et 2 passes décisives Ligue Europa : 4 matches disputés (347 minutes) – 3 buts

: 4 matches disputés (347 minutes) – 3 buts Coupe d’Allemagne : 5 matches disputés (363 minutes) – 3 buts et 3 passes décisives

*Transfermarkt