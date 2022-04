Si depuis quelques semaines le nom d’Ousmane Dembélé est associé au PSG, c’est en partie en raison de ses relations froides avec son club, le FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien rennais avait été l’objet d’une déclaration fracassante de la part de Mateu Alemany. En effet, le directeur sportif catalan avait déclaré à la fin du mercato d’hiver : « Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer et s’impliquer dans le futur projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons donc dit à lui et à ses agents qu’il devait partir au plus vite« . Une déclaration qui faisait suite aux trop hautes prétentions salariales du clan du joueur, qui ont bloqué la prolongation de contrat de l’attaquant de 24 ans. Selon le média espagnol As, les dirigeants catalans seraient au courant d’un accord déjà conclu entre le PSG et Ousmane Dembélé, et en seraient certains. Cette dernière information est démentie selon plusieurs sources de nos confrères du Parisien.

Les positions se rapprochent

Cependant, aujourd’hui, Le Parisien nous apprend que les relations entre le clan de l’international français (27 sélections) et le FC Barcelone se réchauffent, à l’image du voyage de Mateu Alemany ces derniers jours au Maroc afin de rencontrer Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé. Un voyage qui redonne de l’espoir au board barcelonais, et qui devrait être suivi par d’autres entretiens entre les deux clans ces prochaines semaines. Devenu indiscutable sous les ordres de Xavi et deuxième meilleur passeur (10 p.d) de Liga derrière Benzema, Dembélé voit le FC Barcelone lui faire les yeux doux publiquement par la biais de déclarations publiques du coach catalan ou encore du président Laporta. Toujours selon nos confrères du Parisien, c’est un contrat de 4 ans accompagné d’un salaire de plus de 10 millions d’euros qui serait sur la table. Si les prétentions salariales de l’ancien du Borussia Dortmund semblent plus élevées, ce contrat proposé pourrait ne pas suffire, et faire ressurgir le Paris Saint-Germain dans ce dossier.