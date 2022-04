Nkunku priorité du PSG au prochain mercato ?

Le PSG prépare l’été qui arrive et de nombreux changements semblent venir au sein de la section sportive. Que ce soit au niveau de la direction sportive avec Leonardo, de Mauricio Pochettino ou encore dans l’effectif. Les éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions, en plus d’un fond de jeu décevant, ont exaspéré bon nombre de supporters et d’observateurs. Alors que de nombreux noms sont sortis dans la presse, Foot Mercato a annoncé de nouveaux éléments sur son site internet ce mercredi après-midi.

Des discussions avec le clan Nkunku

En effet selon les informations de Santi Aouna, Christopher Nkunku serait sur les tablettes du PSG pour une arrivée dans les prochaines semaines. Dans ce dossier, beaucoup de choses auraient changé, aussi bien du côté du joueur que du Paris Saint-Germain. L’international français est même vu comme « une priorité » pour le club de la capitale, surtout en cas de départ de Neymar que Paris aurait « proposé à plusieurs clubs européens, dont le Barça. » Par ailleurs, l’article explique que l’entourage du joueur de Leipzig aurait entamé des discussions avec les Rouge & Bleu.

Un moyen de convaincre Mbappé de prolonger ?

Le spécialiste mercato informe que le « titi » est aussi très proche de Kylian Mbappé depuis que les deux hommes se sont côtoyés à Paris et ceci pourrait être « un argument de poids pour Paris pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son aventure parisienne. » La possibilité de recruter Christopher Nkunku, et ce, même pour plus de 70 M€, serait étudiée « avec le plus grand sérieux » au PSG. Un prix important alors que ce dernier avait quitté la capitale française pour 12M€ à l’été 2019.