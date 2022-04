Malgré des résultats décevants cette saison, entre l’élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France, le PSG se dirige vers un dixième titre de champion de France de Ligue 1 en comptant 12 points d’avance sur son dauphin à 9 journées de la fin du championnat. Le club de la capitale pourrait donc remporter son 8e Hexagoal depuis l’arrivée de QSI en 2011, ce qui représente une performance exceptionnelle. Ces succès en championnat ont permis à ce que le club de la capitale attire des grands noms en Ligue 1, et apporte une attractivité supplémentaire à celle-ci.

Ce constat peut être fait lorsque l’on voit l’accord signé entre LFP et la société luxembourgeoise CVC Capital Partners contre 1,5 milliards d’euros. Dans la répartition, le PSG a décidé de prendre moins de 20% de cet argent et laisser davantage aux autres clubs de Ligue 1. Un geste salué et applaudit par de nombreux dirigeants du football français dont Jean François Soucasse. Le président exécutif de l’AS Saint-Etienne loue la générosité du PSG au micro de RTL.

« Le PSG pèse + de 35% des revenus du football français et a accepté de percevoir – de 20% de ses droits, dotation inférieure à son réel poids. Paris a cette capacité à faire grandir et le football français et le développement de nos revenus. »