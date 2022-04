Vendredi dernier, la LFP avait annoncé un accord d’engagement d’investissement avec la société CVC Capital Partners dans le cadre de la création de la filiale commerciale à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Cette somme va être redistribuée au club de Ligue 1 mais avec des enveloppes différentes pour les équipes. Le PSG touchera par exemple 200 millions d’euros. Ce samedi, RMC Sport a dévoilé les conditions pour que les clubs touchent l’argent.

Avec un lien étroit avec la DNCG, la LFP « va conditionner le versement des sommes liées à l’accord avec CVC à l’obligation pour les clubs de présenter des fonds propres positifs. Si un club refuse, il ne touchera que 50% de la somme prévue. L’autre 50% sera alors réparti entre des clubs qui respectent les règles et jouent le jeu« , assure le média sportif. L’objectif étant que cet argent serve à renforcer la valeur globale des clubs et donc de leurs infrastructures. « Une étude affinée sera menée dans les prochaines semaines pour former des groupes de clubs en fonction de leur situation, pour déterminer ce qu’ils pourront investir et dans quels domaines« , conclut RMC Sport.