C’est la trêve pour le PSG et ses joueurs qui vont pouvoir souffler et profiter de cette période pour recharger les batteries. À quelques jours du l’ouverture du mercato de janvier, le club de la capitale semble avoir un objectif clair : vendre un maximum d’indésirables. Les Rouge & Bleu vont devoir alléger un effectif qui compte 33 joueurs dans l’équipe première. On rappelle que Mauricio Pochettino s’était plaint de cela en conférence de presse. Aussi cela ralentit la progression de certains talents du centre de formation.

Le quotidien AS confirme dans son édition du jour les dernières tendances concernant Rafinha et explique que ce dernier « sera le premier à quitter paris » cet hiver. Le prêt du milieu de terrain à la Real Sociedad « est imminent » et il ne resterait plus qu’à déterminer si celui-ci « comportera une option d’achat et si le PSG assumera une partie du salaire » du Brésilien. Selon le journal madrilène, ce départ « est le premier d’une longue série que le PSG souhaite concrétiser en janvier.«