Après une éclatante victoire face au Clermont Foot (5-0) à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1, les joueurs du PSG occupent déjà la tête du championnat. Séduisants sur le terrain, les hommes de Christophe Galtier ont donné le sourire à leurs supporters et aux observateurs de football. Mais, il faudra encore patienter quelques jours avant de revoir à l’oeuvre les champions de France en titre.

Premier match à domicile face au Montpellier Hérault

En effet, les Parisiens ont bénéficié de deux jours de repos (dimanche et lundi) et vont retrouver le chemin du Camp des Loges ce mardi. Les Rouge & Bleu vont ensuite enchaîner les entraînements jusqu’à la réception du Montpellier Hérault au Parc des Princes à l’occasion de la 2ème journée de Ligue 1, le samedi 13 août (21h sur Canal Plus Décalé). Et comme la semaine précédente, la conférence de presse d’avant-match de Christophe Galtier aura lieu deux jours avant la rencontre. Ainsi, le coach parisien se présentera devant les médias ce jeudi à 13h. Quelques heures auparavant, les quinze premières minutes de la séance d’entraînement du PSG seront ouvertes aux médias à partir de 10h30. Voici ci-dessous le programme de la semaine du club de la capitale.

Le programme de la semaine