Depuis plusieurs semaines, le PSG se montre actif sur le marché des transferts. À ce jour, le club de la capitale a déjà enregistré les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches et souhaite encore trois recrues avant la fermeture du marché des transferts le 1er septembre prochain. Ainsi, un nouveau joueur est attendu à chaque ligne (défense, milieu, attaque). Concernant l’entrejeu, les Rouge & Bleu sont en bonne posture pour conclure l’arrivée de Fabian Ruiz. En défense, la piste Milan Skriniar devrait être réactivée selon la presse italienne. Concernant l’attaque, le board parisien chercherait un profil différent et plus athlétique. En ce sens, le nom du jeune attaquant de RB Salzbourg, Benjamin Sesko, a été évoqué ces derniers jours. Selon la presse slovène, le joueur de 19 ans (1m95) aurait même reçu des offres concrètes du PSG, de Manchester United et de Chelsea. Cependant, l’international slovène (13 sélections, 2 buts) va finalement prendre la direction de l’Allemagne.

Vers un départ en 2023 au RB Leipzig pour Benjamin Sesko

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Benjamin Sesko devrait poursuivre sa carrière au RB Leipzig. Réticent à l’idée de se séparer de son joueur cet été, le RB Salzbourg a réussi à trouver un accord avec le club allemand pour un départ du Slovène en 2023. La formation allemande a conclu un accord avec le joueur pour une arrivée l’été prochain où il signera un contrat jusqu’en juin 2028 avec l’équipe de Christopher Nkunku. L’annonce pourrait intervenir cette semaine, toujours selon le journaliste italien. De son côté, Benjamin Sesko est heureux de rester un an de plus au RB Salzbourg. Désormais, le PSG devra se tourner vers d’autres pistes afin de renforcer son secteur offensif.

Statistiques 2021-2022 de Benjamin Sesko*

Bundesliga (Autriche) : 24 matches disputés (964 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives

: 24 matches disputés (964 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (233 minutes)

: 6 matches disputés (233 minutes) Ligue des champions (tour préliminaire) : 2 matches disputés (148 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 2 matches disputés (148 minutes) – 1 but et 1 passe décisive ÖFB Cup : 4 matches disputés (209 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives

*Source : Transfermarkt