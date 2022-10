L’arbitre de Benfica / PSG désigné

Après sa victoire poussive glanée face à l‘OGC Nice pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le PSG va désormais devoir se pencher sur la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. En terre lisboète, les hommes de Christophe Galtier vont tenter de valider un troisième succès de rang au sein de leur phase de poule.

Un arbitre espagnol au sifflet

Après avoir obtenu six points sur six avec des confrontations remportées face à la Juventus et au Maccabi Haïfa, le PSG s’attaque à un autre gros morceau ce mercredi soir (21h00) en terre hostile. Un gros morceau car le SL Benfica, victorieux de la vieille dame à l’extérieur et du Maccabi Haïfa sur sa pelouse, sera un adversaire difficile à manœuvrer dans son antre. Et pour cette partie, l’UEFA vient officiellement de nous indiquer l’homme qui sera en charge de l’arbitrage.

Il s’agit d’un arbitre espagnol, Jesus Gil Manzano. L’homme en noir sera assisté de ses compatriotes Diego Barbero et Angel Nevado. Le rôle de quatrième arbitre sera endossé par Miguel Ortiz Arias. Pour ce qui est de l’assistance vidéo, celle-ci sera sous la responsabilité de Alejandro Hernandez et Juan Martinez Munuera.