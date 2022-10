Le PSG est venu à bout de l’OGC Nice ce samedi soir, non s’en mal, sur le score étriqué de 2-1 (9e journée de Ligue 1). Une rencontre assez particulière car teintée d’une petite impatience à l’idée de voir la première prestation d’Hugo Ekitike dans la peau d’un titulaire sous la tunique rouge et bleu. Malheureusement, cette première n’a pas vraiment été concluante, loin s’en faut.

Durant la dernière fenêtre des transferts, le PSG a réalisé un sacré coup sur le papier en enrôlant, au nez et à la barde de Newcastle, l’une des sensations de l’exercice passé en Ligue 1, à savoir Hugo Ekitike. Sensation car pour ses tous premiers pas au sein de l’élite hexagonale, le Rémois a impressionné tout son monde. En l’espace de 23 matches, le longiligne attaquant a inscrit la bagatelle de 10 réalisations. De quoi lui ouvrir les portes d’un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain. Et pour s’attacher ses services, ce dernier a acté un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire pour un total estimé à environ 36 millions d’euros.

Un démarrage poussif

Un choix qui pourrait paraître osé du côté du joueur à l’origine. À seulement 20 ans, s’octroyer une place de choix dans un secteur offensif composé de Neymar, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, s’annonce, en effet, une mission des plus ardues. Et ardu, son début d’idylle l’a clairement été. Avant cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1, celui-ci n’a pu jouir que de menues entrées en jeu, totalisant 66 minutes au 1er octobre. Un bilan assez famélique, vous en conviendrez, avant d’endosser ce statut de titulaire pour la première foi.

📊Les stats d'Ekitike lors de PSG-Nice (2-1) :

⌚️59 minutes

🏹0 tir

👟30 ballons

🏐17 passes réussies sur 18

🔑1 passe clé 🥈

⛹️‍♂️1 dribble réussi sur 3 🥉

✂️2 tacles réussis sur 3

📞1 interception 🥇

⚔️4 duels gagnés sur 7

🔍6 ballons perdus

🪃 2 ballons récupérés

🚑 1 faute subie — Paris Stats Germain (@ParisStats) October 1, 2022

Une première particulièrement attendue, et cela s’est ressentie chez lui. En 59 minutes de jeu, la copie rendue par Hugo Ekitike a ainsi été très moyenne, il faut bien le reconnaître. Lui qui peut se targuer de posséder des aptitudes très intéressantes, notamment en ce qui concerne ses appels de balle ou sa faculté à percuter, a offert un visage moribond. Peu de déplacements intelligents, peu de propositions dans le sens du jeu, peu de combinaisons avec ses partenaires d’attaque… Bref, un match bien en-deçà de ce qu’on attendait de lui. Ses statistiques individuelles mettent bien en exergue ce constat. S’il a tenté de se montrer disponible avec un total de 30 ballons touchés, le vrai point noir a résidé dans son impuissance à se mettre dans une position préférentielle pour tenter sa chance. Résultat des courses : aucune tentative à mettre à son compteur.. Mais est-ce que tout ce que l’on vient d’exposer est si surprenant au final ?

La question mérite de se poser. Une chose ne doit pas être occultée : avant de rallier le PSG, Hugo Ekitike, ce n’est même pas 50 matches en professionnel. Et s’il s’est montré très décisif et impactant avec le Stade de Reims, reproduire un tel schéma avec une équipe comme le PSG reste une prouesse difficilement réalisable en si peu de temps. Certes, aujourd’hui le football va très vite et on espère des résultats presque instantanés, mais la logique voudrait qu’on attende. Du temps de jeu, il en aura, surtout au vu du calendrier démentiel avant la Coupe du Monde. Son apport risque toutefois d’être moindre dans un premier temps. Il faut qu’il monte en gammes, qu’il prenne en confiance au sein d’un effectif pléthorique et qu’il apprenne également aux côtés des grands joueurs offensifs qu’il côtoie quotidiennement. Le reste devrait découler de lui-même. C’est, du moins, tout ce qu’on souhaite à Hugo Ekitike.