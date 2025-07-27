Nuno Mendes a commencé sa préparation avant de retrouver le PSG

Les joueurs du PSG sont attendus au Campus de Poissy le 6 aout prochain. Actuellement en vacances, les joueurs ont tout de même commencé leur préparation, comme Nuno Mendes.

Après une saison à 65 matches qui a pris fin le 13 juillet dernier, le PSG va bientôt retrouver les terrains avec le début de la préparation le 6 août au Campus de Poissy avant de jouer son premier match officiel de la saison 2025-2026 et la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août prochain. Si les joueurs sont encore en vacances, ces derniers commencent tout de même à se préparer pour arriver en forme à l’entraînement.

L’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison

Sur sa story Instagram, Nuno Mendes a dévoilé des photos et des vidéos de ses séances d’entraînements dans son lieu de vacances en attendant de retrouver ses coéquipiers dans quelques jours. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, l’international portugais a participé à 53 matches toutes compétitions confondues pour six buts et six passes décisives. Il a très certainement réalisé la meilleure saison de sa carrière. Pour cet exercice 2025-2026, il sera encore l’un des joueurs clés pour le PSG.